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Рейтинг кандидатов в мэры Днепра

Автор: Мария Тарарыева

На местных выборах 25 октября жители города Днепр будут голосовать за нового мэра города. Подробнее о рейтингах основных кандидатов и их шансах на победу - в материале РБК-Украина.

Рейтинг кандидатов в мэры

Согласно проведенным на данный момент опросам лидером среди кандидатов является действующий мэр города Борис Филатов. Он представляет новосозданную партию “Пропозиция”, которая также примет участие в местных выборах.

Его основной конкурент - Александр Вилкул от партии Блок Вилкула “Украинская перспектива”. Третью строчку предвыборного рейтинга занимает Загид Краснов - депутат горсовета и общественный деятель.

Рейтинг, 8-17 августа

С 8 по 17 августа исследование электоральных настроений жителей Днепра провела социологическая группа "Рейтинг". Было привлечено 1000 респондентов. По результатам первое место среди кандидатов на пост мэра города с большим отрывом получил Борис Филатов. Второе и третье место заняли Александр Вилкул и Загид Краснов.

  1. Борис Филатов - 48,5%
  2. Александр Вилкул - 14,9%
  3. Загид Краснов - 13,4%
  4. Сергей Рыженко - 7%
  5. Геннадий Гуфман - 7,6%
  6. Глеб Прыгунов - 1,5%
  7. Мгер Куюмчан - 1,1%
  8. Дмитрий Погребов - 0,4%
  9. Артем Романюков - 0,3%

Социс, 27 июня-7 июля

Центр социальных и маркетинговых исследований “Социс” провел телефонный опрос среди жителей Днепра. С 27 июня по 7 июля было опрошено 1200 респондентов. По результатам лидером предвыборного рейтинга стал действующий мэр города Борис Филатов. На втором месте оказался Александр Вилкул, на третьем - Загид Краснов.

  1. Борис Филатов - 43%
  2. Александр Вилкул - 15,1%
  3. Загид Краснов - 14,6%
  4. Максим Бужанский - 14%
  5. Иван Куличенко - 4,3%
  6. Глеб Прыгунов - 2,7%
  7. Сергей Никитин - 2,6%
  8. Сергей Рыженко - 1,3%
  9. Иван Ступак - 0,9%
  10. Дмитрий Погребов - 0,4%
  11. Артем Романюков - 0,1%

Главное о предстоящих выборах в Днепре

Выборы городского головы проходят каждые пять лет в рамках избирательного процесса местных органов власти Украины. В 2020 году голосование за кандидатов в мэры назначено на 25 октября.

Избрание мэра Днепра может пройти в два тура. Согласно новому Избирательному законодательству, для городов с населением от 75 тысяч повторное голосование назначается в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50% поддержки избирателей.

Список кандидатов на кресло мэра

Еще не известен полный список кандидатов в мэры Днепра. Претенденты на эту должность должны будут подать документы в Центральную избирательную комиссию с 15 по 24 сентября.

Действующий мэр города Борис Филатов заявлял о своем намерении баллотироваться на второй срок еще в 2018 году. Напомним, что он был избран городским главой в ходе предыдущих местных выборов 25 октября 2015 года.

Своего кандидата уже выдвинула партия “Слуга народа”. Им стал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Самые читаемые новости

От “Оппозиционной платформы - За життя” будет баллотироваться депутат горсовета и глава городской организации ОПЗЖ Сергей Никитин.

Экс-мэр Днепра (1999-2014) Игорь Куличенко снова примет участие в выборах, на этот раз от “Нашего края”.

Александр Вилкул идет на местные выборы с блоком “Украинская перспектива”. Напомним, что в ходе голосования за мэра Днепра 25 октября 2015 года он вышел во второй тур, но проиграл Филатову.

О намерении баллотироваться объявил глава общественной организации “Громадська сила” Загид Краснов.

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