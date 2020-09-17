Рейтинг кандидатов в мэры Днепра

На местных выборах 25 октября жители города Днепр будут голосовать за нового мэра города. Подробнее о рейтингах основных кандидатов и их шансах на победу - в материале РБК-Украина.

Рейтинг кандидатов в мэры

Согласно проведенным на данный момент опросам лидером среди кандидатов является действующий мэр города Борис Филатов. Он представляет новосозданную партию “Пропозиция”, которая также примет участие в местных выборах.

Его основной конкурент - Александр Вилкул от партии Блок Вилкула “Украинская перспектива”. Третью строчку предвыборного рейтинга занимает Загид Краснов - депутат горсовета и общественный деятель.

Рейтинг, 8-17 августа

С 8 по 17 августа исследование электоральных настроений жителей Днепра провела социологическая группа "Рейтинг". Было привлечено 1000 респондентов. По результатам первое место среди кандидатов на пост мэра города с большим отрывом получил Борис Филатов. Второе и третье место заняли Александр Вилкул и Загид Краснов.

Борис Филатов - 48,5% Александр Вилкул - 14,9% Загид Краснов - 13,4% Сергей Рыженко - 7% Геннадий Гуфман - 7,6% Глеб Прыгунов - 1,5% Мгер Куюмчан - 1,1% Дмитрий Погребов - 0,4% Артем Романюков - 0,3%

Социс, 27 июня-7 июля

Центр социальных и маркетинговых исследований “Социс” провел телефонный опрос среди жителей Днепра. С 27 июня по 7 июля было опрошено 1200 респондентов. По результатам лидером предвыборного рейтинга стал действующий мэр города Борис Филатов. На втором месте оказался Александр Вилкул, на третьем - Загид Краснов.

Борис Филатов - 43% Александр Вилкул - 15,1% Загид Краснов - 14,6% Максим Бужанский - 14% Иван Куличенко - 4,3% Глеб Прыгунов - 2,7% Сергей Никитин - 2,6% Сергей Рыженко - 1,3% Иван Ступак - 0,9% Дмитрий Погребов - 0,4% Артем Романюков - 0,1%

Главное о предстоящих выборах в Днепре

Выборы городского головы проходят каждые пять лет в рамках избирательного процесса местных органов власти Украины. В 2020 году голосование за кандидатов в мэры назначено на 25 октября.

Избрание мэра Днепра может пройти в два тура. Согласно новому Избирательному законодательству, для городов с населением от 75 тысяч повторное голосование назначается в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50% поддержки избирателей.

Список кандидатов на кресло мэра

Еще не известен полный список кандидатов в мэры Днепра. Претенденты на эту должность должны будут подать документы в Центральную избирательную комиссию с 15 по 24 сентября.

Действующий мэр города Борис Филатов заявлял о своем намерении баллотироваться на второй срок еще в 2018 году. Напомним, что он был избран городским главой в ходе предыдущих местных выборов 25 октября 2015 года.

Своего кандидата уже выдвинула партия “Слуга народа”. Им стал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

От “Оппозиционной платформы - За життя” будет баллотироваться депутат горсовета и глава городской организации ОПЗЖ Сергей Никитин.

Экс-мэр Днепра (1999-2014) Игорь Куличенко снова примет участие в выборах, на этот раз от “Нашего края”.

Александр Вилкул идет на местные выборы с блоком “Украинская перспектива”. Напомним, что в ходе голосования за мэра Днепра 25 октября 2015 года он вышел во второй тур, но проиграл Филатову.

О намерении баллотироваться объявил глава общественной организации “Громадська сила” Загид Краснов.