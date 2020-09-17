Рейтинг кандидатів в мери Дніпра

На місцевих виборах 25 жовтня мешканці міста Дніпро будуть голосувати за нового мера міста. Детальніше про рейтинги основних кандидатів та їхні шанси на перемогу - в матеріалі РБК-Україна.
Згідно з проведеним на даний момент опитуваннями лідером серед кандидатів є чинний мер міста Борис Філатов. Він представляє новостворену партію "Пропозиція", яка також візьме участь у місцевих виборах.
Його основний конкурент - Олександр Вілкул від партії Блок Вілкула "Українська перспектива". Третю сходинку передвиборчого рейтингу займає Загід Краснов - депутат міськради і громадський діяч.
З 8 по 17 серпня дослідження електоральних настроїв жителів Дніпра провела соціологічна група "Рейтинг". Було опитано 1000 респондентів. За результатами перше місце серед кандидатів на посаду мера міста з великим відривом отримав Борис Філатов. Друге і третє місце зайняли Олександр Вілкул і Загід Краснов.
Центр соціальних і маркетингових досліджень "Соціс" провів телефонне опитування серед жителів Дніпра. З 27 червня по 7 липня було залучено 1200 респондентів. За результатами лідером передвиборчого рейтингу став чинний мер міста Борис Філатов. На другому місці опинився Олександр Вілкул, на третьому - Загід Краснов.
Вибори міського голови відбуваються кожні п'ять років в рамках виборчого процесу місцевих органів влади України. У 2020 році голосування за кандидатів у мери призначено на 25 жовтня.
Обрання мера Дніпра може пройти в два тури. Згідно з новим Виборчим законодавством, для міст з населенням від 75 тисяч повторне голосування призначається в разі, якщо жоден з кандидатів у першому турі не набере більше 50% підтримки виборців.
Ще не відомий повний список кандидатів в мери Дніпра. Претенденти на цю посаду повинні будуть подати документи в Центральну виборчу комісію з 15 по 24 вересня.
Чинний мер міста Борис Філатов заявляв про свій намір балотуватися на другий термін ще в 2018 році. Нагадаємо, що він був обраний міським головою в ході попередніх місцевих виборів 25 жовтня 2015 року.
Свого кандидата вже висунула партія "Слуга народу". Ним став головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.
Від "Опозиційної платформи - За життя" буде балотуватися депутат міськради і голова міської організації ОПЗЖ Сергій Нікітін.
Екс-мер Дніпра (1999-2014) Ігор Куліченко знову візьме участь у виборах, на цей раз від "Нашого краю".
Олександр Вілкул йде на місцеві вибори з блоком "Українська перспектива". Нагадаємо, що в ході голосування за мера Дніпра 25 жовтня 2015 року він вийшов у другий тур, але програв Філатову.
Про намір балотуватися оголосив голова громадської організації "Громадська сила" Загід Краснов.