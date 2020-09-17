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Рейтинг кандидатів в мери Дніпра

Автор: Марія Тарариєва

На місцевих виборах 25 жовтня мешканці міста Дніпро будуть голосувати за нового мера міста. Детальніше про рейтинги основних кандидатів та їхні шанси на перемогу - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинг кандидатів у мери

Згідно з проведеним на даний момент опитуваннями лідером серед кандидатів є чинний мер міста Борис Філатов. Він представляє новостворену партію "Пропозиція", яка також візьме участь у місцевих виборах.

Його основний конкурент - Олександр Вілкул від партії Блок Вілкула "Українська перспектива". Третю сходинку передвиборчого рейтингу займає Загід Краснов - депутат міськради і громадський діяч.

Рейтинг, 8-17 серпня

З 8 по 17 серпня дослідження електоральних настроїв жителів Дніпра провела соціологічна група "Рейтинг". Було опитано 1000 респондентів. За результатами перше місце серед кандидатів на посаду мера міста з великим відривом отримав Борис Філатов. Друге і третє місце зайняли Олександр Вілкул і Загід Краснов.

  1. Борис Філатов - 48,5%
  2. Олександр Вілкул - 14,9%
  3. Загід Краснов - 13,4%
  4. Сергій Риженко - 7%
  5. Геннадій Гуфман - 7,6%
  6. Гліб Пригунов - 1,5%
  7. Мгер Куюмчан - 1,1%
  8. Дмитро Погребов - 0,4%
  9. Артем Романюков - 0,3%

Соціс, 27 червня-7 липня

Центр соціальних і маркетингових досліджень "Соціс" провів телефонне опитування серед жителів Дніпра. З 27 червня по 7 липня було залучено 1200 респондентів. За результатами лідером передвиборчого рейтингу став чинний мер міста Борис Філатов. На другому місці опинився Олександр Вілкул, на третьому - Загід Краснов.

  1. Борис Філатов - 43%
  2. Олександр Вілкул - 15,1%
  3. Загід Краснов - 14,6%
  4. Максим Бужанський - 14%
  5. Іван Куліченко - 4,3%
  6. Гліб Пригунов - 2,7%
  7. Сергій Нікітін - 2,6%
  8. Сергій Риженко - 1,3%
  9. Іван Ступак - 0,9%
  10. Дмитро Погребов - 0,4%
  11. Артем Романюков - 0,1%

Головне про майбутні вибори в Дніпрі

Вибори міського голови відбуваються кожні п'ять років в рамках виборчого процесу місцевих органів влади України. У 2020 році голосування за кандидатів у мери призначено на 25 жовтня.

Обрання мера Дніпра може пройти в два тури. Згідно з новим Виборчим законодавством, для міст з населенням від 75 тисяч повторне голосування призначається в разі, якщо жоден з кандидатів у першому турі не набере більше 50% підтримки виборців.

Список кандидатів на крісло мера

Ще не відомий повний список кандидатів в мери Дніпра. Претенденти на цю посаду повинні будуть подати документи в Центральну виборчу комісію з 15 по 24 вересня.

Чинний мер міста Борис Філатов заявляв про свій намір балотуватися на другий термін ще в 2018 році. Нагадаємо, що він був обраний міським головою в ході попередніх місцевих виборів 25 жовтня 2015 року.

Свого кандидата вже висунула партія "Слуга народу". Ним став головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

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Олександр Вілкул йде на місцеві вибори з блоком "Українська перспектива". Нагадаємо, що в ході голосування за мера Дніпра 25 жовтня 2015 року він вийшов у другий тур, але програв Філатову.

Про намір балотуватися оголосив голова громадської організації "Громадська сила" Загід Краснов.

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