Рейтинг партий в Киевраду: кто на выборах может получить большинство

На местных выборах в Киеве жители столицы будут голосовать за мэра города и за партии, которые по их мнению должны получить места в Киевраде. Подробнее о предвыборных рейтингах и о том, какие политсилы имеют больше шансов получить депутатские мандаты - в материале РБК-Украина.
Максимальное количество голосов на предстоящих выборах в городской совет Киева могут получить: партия УДАР Виталия Кличко, “Европейская солидарность”, “Слуга народа”. Именно эти политсилы входят в тройку лидеров рейтингов по результатам нескольких социологических исследований.
Высокая вероятность пройти в Киевраду есть у депутатов партий “Голос”, “Оппозиционная платформа - “За життя”, “Батькивщина”, “Перемога Пальчевського”.
Согласно свежему опросу, проведенному группой “Рейтинг” с 4 по 9 сентября в столице, лидером предвыборной гонки в Киевраду является партия действующего мэра Виталия Кличко УДАР. Политсилу поддержали 23,6% опрошенных. На втором месте - “Слуга народа” с результатом 13,6%. А на третьем - “Европейская солидарность”, за которую готовы отдать свои голоса 13,1% избирателей.
По результатам социологического исследования группы “Рейтинг” среди 1200 респондентов, на предстоящих выборах в Киевраду большинство опрошенных готовы поддержать партию УДАР. За политсилу Виталия Кличко готовы отдать голоса 28,6%. В тройке лидеров со значительным отставанием также находятся “Европейская солидарность” (14,0%) и “Слуга народа” (10,7%).
По данным опроса группы “Рейтинг” среди 2 тысяч респондентов, “Европейская солидарность” стала лидером электоральных симпатий на выборах депутатов Киеврады. Партию поддержало 19,8% опрошенных. За кандидатов от “Слуги народа” готовы проголосовать 19,3% человек. На третьем месте рейтинга - партия действующего мэра УДАР с результатом 17,1%
Согласно исследованию Центра “Социс” за май 2020 года среди 4000 жителей столицы, партия “Европейская солидарность” имеет самые высокие шансы победить на местных выборах в городской совет Киева. Политсилу готовы поддержать 14,6% киевлян. На втором месте - “Слуга народа” с 12,8% голосов. Замыкает тройку лидеров УДАР - 9,4%.
Местные выборы в Киеве пройдут 25 октября - в последнее воскресенье месяца. В рамках выборов жителям столицы предстоит голосование за мэра города и за новый состав Киеврады.
Согласно изменениям в законодательстве, выборы депутатов в столице пройдут по пропорциональной системе с открытыми списками. В бюллетене будет указан не только перечень партий, но и фамилии кандидатов от каждой политсилы, за которых также можно будет отдать свой голос. Кроме того, кандидаты не могут идти на выборы самовыдвиженцами.
Регистрация кандидатов и партий в ЦИК для участия в местных выборах 2020 продолжается с 15 по 24 сентября.
Для прохождения в Киевраду партии необходимо набрать более 5% поддержки избирателей в день голосования.
О своем решении баллотироваться в Киевский городской совет заявили политические силы: