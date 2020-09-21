Рейтинг партій в Київраду: хто на виборах може отримати більшість

На місцевих виборах у Києві жителі столиці будуть голосувати за мера міста і за партії, які на їх думку мають отримати місця в Київраді. Детальніше про передвиборні рейтинги і про те, які політсили мають більше шансів отримати депутатські мандати - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинги партій у Києві

Максимальну кількість голосів на майбутніх виборах до міської ради Києва можуть отримати: партія УДАР Віталія Кличка, "Європейська солідарність", "Слуга народу". Саме ці політсили входять в трійку лідерів рейтингів за результатами кількох соціологічних досліджень.

Висока ймовірність пройти в Київраду є у депутатів партій "Голос", "Опозиційна платформа - "За життя", "Батьківщина", "Перемога Пальчевського".

Рейтинг, 4-9 вересня

Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним групою "Рейтинг" з 4 по 9 вересня у столиці, лідером передвиборчих перегонів в Київраду є партія чинного мера Віталія Кличка УДАР. Політсилу підтримали 23,6% опитаних. На другому місці - "Слуга народу" з результатом 13,6%. А на третьому - "Європейська солідарність", за яку готові віддати свої голоси 13,1% виборців.

УДАР - 23,6% "Слуга народу" - 13,6% "Європейська солідарність" - 13,1% "Голос" - 8,2% "Опозиційна платформа "За життя" - 7,4% "Батьківщина" - 7,3% "Перемога Пальчевського" - 3,9% "Партія Шарія" - 3,7% "Сила і честь" - 3,4% "Єдність" - 2,3% "За майбутнє" - 1,7% "Свобода" - 1,7% "Громадянська позиція" - 1,5% "ЭКОпартия" - 1,3% "Національний корпус" - 1,2%

Рейтинг, 31 серпня - 1 вересня

За результатами соціологічного дослідження групи "Рейтинг" серед 1200 респондентів, на майбутніх виборах в Київраду більшість опитаних готові підтримати партію УДАР. За політсилу Кличка готові віддати голоси 28,6%. У трійці лідерів зі значним відставанням також знаходяться "Європейська солідарність" (14,0%) і "Слуга народу" (10,7%).

УДАР - 28,6% "Європейська солідарність" - 14,0% "Слуга народу" - 10,7% "Перемога Пальчевського" - 6,9% "Опозиційна платформа "За життя" - 6,8% "Голос" - 6,5% "Батьківщина" - 6,4% "Сила і честь" - 5,5% "Партія Шарія" - 3,8% "Єдність" - 2,7% "Свобода" - 2,6% "ЭКОпартия" - 1,5% "Радикальна партія" - 1,1%

Рейтинг, 26-27 липня

За даними опитування групи "Рейтинг" серед 2 тисяч респондентів, "Європейська солідарність" стала лідером електоральних симпатій на виборах депутатів Київради. Партію підтримало 19,8% опитаних. За кандидатів від "Слуги народу" готові проголосувати 19,3% осіб. На третьому місці рейтингу - партія чинного мера УДАР з результатом 17,1%

"Європейська солідарність" - 19,8% "Слуга народу" - 19,3% УДАР - 17,1% "Опозиційна платформа "За життя" - 8,0% "Батьківщина" - 5,7% "Партія Шарія" - 5,0% "Голос" - 4,6% "Перемога Пальчевського" - 4,5% "Сила і честь" - 3,0% "Свобода" - 2,5% "Українська стратегія" - 1,8% "Єдність" - 1,4% "Самопоміч" - 1,3% "Громадянська позиція" - 1,3%

Соціс, 8-20 травня

Згідно з дослідженням Центру "Соціс" за травень 2020 року серед 4000 жителів столиці, партія "Європейська солідарність" має найвищі шанси перемогти на місцевих виборах до міської ради Києва. Політсилу готові підтримати 14,6% киян. На другому місці - "Слуга народу" з 12,8% голосів. Замикає трійку лідерів УДАР - 9,4%.

"Європейська солідарність" - 14,6% "Слуга народу" - 12,8% УДАР - 9,4 % "Батьківщина" - 6,4% "Опозиційна платформа "За життя" - 6,2% "Рух нових сил" - 3,6% "Партія Шарія" - 3,1% "Голос" - 2,9% "Свобода" - 2,1% "Сила і честь" - 1,7% "Українська стратегія" - 1,6% "Самопоміч" - 1,5% "Громадянська позиція" - 1,5%

Що потрібно знати про вибори в Києві

Місцеві вибори в Києві відбудуться 25 жовтня - останньої неділі місяця. В рамках виборів жителям столиці доведеться голосування за мера міста і за новий склад Київради.

Відповідно до змін у законодавстві, вибори депутатів в столиці пройдуть за пропорційною системою з відкритими списками. У бюлетені буде вказано не тільки перелік партій, але і прізвища кандидатів від кожної політсили, за яких також можна буде віддати свій голос. Крім того, кандидати не можуть йти на вибори самовисуванцями.

Які партії будуть боротися за місця в Київраду

Реєстрація кандидатів і партій до ЦВК для участі у місцевих виборах 2020 триває з 15 по 24 вересня.

Для проходження в Київраду партії необхідно набрати більше 5% підтримки виборців у день голосування.

Про своє рішення балотуватися в Київську міську раду заявили політичні сили: