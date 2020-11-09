Результаты выборов в Одесский облсовет не смогли озвучить из-за компьютерного вируса

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) в Одесской области не смогла 8 ноября озвучить результаты выборов в Одесский областной совет. Члены облизбиркома единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября.

Об этом сообщает "Думская".

По словам представителей ТИК, из-за вируса компьютер якобы выдает ошибку, которая не позволяет окончательно подсчитать результаты голосования.

Протокол о результатах голосования планируют переделать на другом компьютере.

Местные СМИ предполагают, что задержка с объявлением результатов выборов в Одесский облсовет связана с тем, что штабы партий, принимавших участие в выборах, не могут договориться между собой о количестве мест в областном собрании", - говорится в сообщении издания.

Ровно через неделю в Одессе пройдет второй тур выборов мэра. На должность городского головы Одессы претендуют действующий мэр Геннадий Труханов (в первом туре набрал 38,3% голосов) и кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик (19,4%).

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия подтвердила, что второй тур выборов мэра пройдет минимум в 11 городах 15 и 22 ноября.

Таким образом, кроме Одессы выборы 15 ноября пройдут в Сумах, Луцке, Краматорске и Камянце-Подольском. В Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровно голосование будет 22 ноября.

Отметим, ЦИК признал избранными более 9 тысяч депутатов местных советов.