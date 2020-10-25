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В Ровненской области полиция расследует подделку избирательной документации

Автор: Роман Тверденко

Полиция открыла уголовное дело из-за подделки избирательной документации на одном из участков в селе Горбаков Гощанского района Ровненской области. В бюллетенях и документах не совпадало количество кандидатов.

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Об этом сообщает Национальная полиция в Ровненской области.

В воскресенье в полицию обратился 39-летний кандидат самовыдвиженец в депутаты Бабинской ОТО касательно отсутствия своей фамилии в бюллетенях на одном из избирательных участков.

В ходе провеки было обнаружено несовпадение между утвержденным списком кандидатов в депутаты ОТО и списком в бюллетене.

По факту подделки избирательной документации полиция открыла дело по ч.2 статьи 158-3 Уголовного кодекса Украины (подделка или незаконное изготовление избирательной документации). Следствие продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Броварах на избирательных бюллетенях и его корешках нанесли уникальный номерной знак, в результате чего было совершено умышленное нарушение тайны голосования. В связи с инцидентом следователи полиции открыли уголовное производство.

Напомним, Национальная полиция открыла уже 51 уголовное дело по фактам нарушений на местных выборах. Зафиксированы факты нарушений по всем областям Украины.

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