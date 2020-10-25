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У Рівненській області поліція розслідує підробку виборчої документації

Автор: Роман Тверденко

Поліція відкрила кримінальну справу за підробку виборчої документації на одній з дільниць у селі Горбаків Гощанського району Рівненської області. У бюлетенях і документах не збігалася кількість кандидатів.

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Про це повідомляє Національна поліція в Рівненській області.

У неділю в поліцію звернувся 39-річний кандидат-самовисуванець у депутати Бабинської ОТГ щодо відсутності свого прізвища в бюлетенях на одній з виборчих дільниць.

У ході провеки було виявлено розбіжність між затвердженим списком кандидатів у депутати ОТГ і списку у бюлетені.

За фактом підробки виборчої документації поліція відкрила справу за ч.2 статті 158-3 Кримінального кодексу України (підробка та незаконне виготовлення виборчої документації). Слідство продовжує з'ясовувати обставини події.

Раніше повідомлялося, що в Броварах на виборчих бюлетенях і його корінцях завдали унікальний номерний знак, в результаті чого було вчинено умисне порушення таємниці голосування. У зв'язку з інцидентом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, Національна поліція відкрила вже 51 кримінальну справу за фактами порушень на місцевих виборах. Зафіксовані факти порушень по всіх областях України.

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