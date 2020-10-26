В Ровно на выборах победил кандидат от местной партии, - экзит-пол

В Ровном выборы на должность городского головы выиграл кандидат от местной партии "Ровно Вместе" . Он лидирует по данным двух экзит-полов.

Об этом пишет "РадиоТрек".

Результаты опроса телеканала ITV свидетельствуют, что Шакирзян набрал 21,3% голосов. Следом идут Виталий Коваль от "Слуги народа" и Александр Третьяк от "Европейской солидарности" с результатом 15,8%, на третьем месте с количеством 9,1% голосов оказался Олег Осуховский от "Свободы".

В то же время исследования, которое проводили по заказу телеканала Сфера-ТВ, имеет несколько другие результаты: Шакирзян - 18,61%, Коваль - 18,05%, Третьяк - 15,41%, Осуховский - 8,3%.

В городе будут проводить второй тур выборов.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске Руслан Марцинкив от "Свободы" переизбран на должность городского головы.

РБК-Украина писало, что в Хмельницком на местных выборах лидирует представитель политической партии ВО "Свобода" действующий мэр Александр Симчишин.