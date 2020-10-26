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У Рівному на виборах переміг кандидат від місцевої партії, - екзит-пол

Автор: Инна Собора

У Рівному вибори на посаду міського голови виграв кандидат від місцевої партії "Рівне Разом" . Він лідирує за даними двох екзит-полів.

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Про це пише "РадіоТрек".

Результати опитування телеканалу ITV свідчить, що Шакирзян набрав 21,3% голосів. Слідом йдуть Віталій Коваль від "Слуги народу" і Олександр Третяк від "Європейської солідарності" із результатом 15,8%, на третьому місці із кількістю 9,1% голосів опинився Олег Осуховський від "Свободи".

Водночас, дослідження, яке проводили на замовлення телеканалу Сфера-ТВ, має дещо інші результати: Шакирзян - 18,61%, Коваль - 18,05%, Третяк - 15,41%, Осуховський - 8,3%.

В місті будуть проводити другий тур виборів.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську Руслан Марцінків від "Свободи" переобраний на посаду міського голови.

РБК-Україна писало, що у Хмельницькому на місцевих виборах лідирує представник політичної партії ВО "Свобода" чинний мер Олександр Симчишин.

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Новини України Місцеві вибориРівне