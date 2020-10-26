Мером Івано-Франківська вдруге став Марцінків, - екзит-пол
Фото: Руслан Марцінків (facebook.com/ruslan.martsinkiv)
В Івано-Франківську Руслан Марцінків від "Свободи" переобраний на посаду міського голови. Він продовжить очолювати місто за результатами місцевих виборів 25 жовтня.
Про це свідчать дані місцевого екзит-полу, пише "Курс".
За Марцінківа віддали голоси 86,1% жителів міста.
Водночас, його конкуренти отримали такі результати:
- Петро Шкутяк, “Європейська солідарність” – 6,9%
- Наталія Сербин, Українська галицька партія – 3,9%
- Олександр Богачов, “Слуга народу” – 2,4%
- Василь Стефанишин, “Платформа громад” – 0,6%
Екзит-пол провів Соціологічний центр Олега Головенського спільно з агенцією новин "Фіртка".
Нагадаємо, в селищі Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області жінка намагалася проголосувати за всю родину.
РБК-Україна писало, що явка виборців на місцевих виборах в Україні, які відбулись 25 жовтня 2020 року, попередньо склала 37%.