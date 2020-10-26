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Мером Івано-Франківська вдруге став Марцінків, - екзит-пол

Новость на русском → Івано-Франківськ, Понеділок 26 жовтня 2020 03:35
Мером Івано-Франківська вдруге став Марцінків, - екзит-пол Фото: Руслан Марцінків (facebook.com/ruslan.martsinkiv)
Автор: Инна Собора

В Івано-Франківську Руслан Марцінків від "Свободи" переобраний на посаду міського голови. Він продовжить очолювати місто за результатами місцевих виборів 25 жовтня.

Про це свідчать дані місцевого екзит-полу, пише "Курс".

За Марцінківа віддали голоси 86,1% жителів міста.

Водночас, його конкуренти отримали такі результати:

  • Петро Шкутяк, “Європейська солідарність” – 6,9%
  • Наталія Сербин, Українська галицька партія – 3,9%
  • Олександр Богачов, “Слуга народу” – 2,4%
  • Василь Стефанишин, “Платформа громад” – 0,6%

Екзит-пол провів Соціологічний центр Олега Головенського спільно з агенцією новин "Фіртка".

Нагадаємо, в селищі Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області жінка намагалася проголосувати за всю родину.

РБК-Україна писало, що явка виборців на місцевих виборах в Україні, які відбулись 25 жовтня 2020 року, попередньо склала 37%.

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