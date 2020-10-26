Мэром Ивано-Франковска во второй раз стал Марцинкив, - экзит-пол

В Ивано-Франковске Руслан Марцинкив от "Свободы" переизбран на должность городского головы. Он продолжит возглавлять город по результатам местных выборов 25 октября.

Об этом свидетельствуют данные местного экзит-пола, пишет "Курс".

За Марцинкива отдали голоса 86,1% жителей города.

В то же время, его конкуренты получили такие результаты:

Петр Шкутяк, “Европейская солидарность” – 6,9%

Наталья Сербин, Украинская галицкая партия – 3,9%

Александр Богачев, “Слуга народа” – 2,4%

Василий Стефанишин, “Платформа общин” – 0,6%

Экзит-пол провел Социологический центр Олега Головенского совместно с агентством новостей "Фиртка".

Напомним, в поселке Печенижин Коломыйского района Ивано-Франковской области женщина пыталась проголосовать за всю семью.

РБК-Украина писало, что явка избирателей на местных выборах в Украине, которые состоялись 25 октября 2020 года, предварительно составила 37%.