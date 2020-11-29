Сегодня второй тур выборов мэра состоится в Черновцах

Сегодня в Черновцах состоится второй тур местных выборов. Жители областного центра будут выбирать мэра города.

Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

Во второй тур прошли Роман Кличук (выдвинут местной организацией политической партии "Единая альтернатива") и Виталий Михайлишин (выдвинут местной организацией политической партии "Команда Михайлишина").

В первом туре голосования 25 октября Кличук набрал 27,29 % голосов избирателей, участвовавших в голосовании, Виталий Михайлишин - 21,33 %.

Участие во втором туре выборов мэра смогут принять более 185,5 тысяч избирателей на 115 участках. Результаты голосования должны быть установлены до 4 декабря 2020 года включительно.

Ранее РБК-Украина писало, что выборы мэра в Черновцах под угрозой из-за прекращения полномочий членов избиркомов. При этом партии не предоставили заявлений самих представителей о сложении полномочий членов участковых избиркомов.

Также сообщалось, что правоохранители взяли под охрану избирательные участки и одну территориальную избирательную комиссию в Черновцах.