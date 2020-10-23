"Сетки" подкупа и 556 уголовных дел: в МВД подвели итоги избирательной кампании

Министерство внутренних дел подвело итоги в связи с завершением избирательной кампании. С начала кампании правоохранители открыли 556 уголовных дел, а также составили 1581 протокол об административных нарушениях.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Всего в полицию поступило 7048 сообщений связанных с избирательным процессом. По словам главы МВД Арсена Авакова, за время предвыборной кампании были выявлены несколько "сеток" подкупа избирателей.

Так, в Одессе за попытку организовать избирательную "сетку" задержали группу лиц, среди которых и глава избирательной комиссии. Еще одну "сетку" выявили в Черниговской области.

"Во время обыска автомобиля руководителя одного из структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации правоохранители обнаружили списки избирателей по схеме "десятников" и 66 тысяч гривен. По предварительным подсчетам, сеть охватывала более 5000 человек", - сообщил Аваков.

Министр призвал кандидатов и избирательные штабы не прибегать к "грязным" схемам в день голосования.

"МВД жестко настроено реагировать на нарушение. На дежурство выведено достаточно оперативных групп, в готовности находятся все подразделения - от авиации до взрывотехников. Всего к обеспечению общественной безопасности и порядка во время местных выборов привлечено почти 140 тысяч сотрудников МВД", - добавил Аваков.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве разоблачили "сетку" подкупа избирателей.

Также сообщалось, что в Кировоградской области более 200 лицам незаконно изменили избирательный адрес.