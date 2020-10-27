Слабость бренда. Что ждет "Слугу народа" после местных выборов

Подсчет голосов на состоявшихся 25 октября местных выборах в самом разгаре, но уже можно констатировать: "политического цунами", которое ранее анонсировал глава фракции "СН" в Верховной раде Давид Арахамия, не случилось.

Победная волна 2019 года, на которой партия Владимира Зеленского смогла разгромить многие местные элиты и одержать десятки неожиданных побед на мажоритарных округах по всей Украине, уже явно закончилась.

Поражение или победа

Исходя из данных экзит-полов, партия власти полностью проиграла выборы в областных центрах, где ее кандидаты даже не смогли выйти во второй тур, за исключением Ужгорода и, по данным самих "слуг", Полтавы и Житомира. В горсоветах облцентров президентская партия, за редкими исключениями, также вряд ли будет претендовать на доминирующую роль в местных коалициях.

Но, по мнению руководителя Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, говорить о катастрофическом провале партии власти на этих выборах все же не приходится.

"По сравнению с прошлым годом – да, это серьезное падение рейтинга. Но в прошлом году наблюдалась аномалия, никогда ни у кого не было такого результата, как у "Слуги народа", и в обозримом будущем, рискну предположить, и не будет. А если сравнивать их результат с другими парламентскими партиями, то не все так плохо", – сказал политолог.

В частности, по его мнению, СН по агрегированному рейтингу парламентских партий может оказаться даже на первом месте, обогнав "Оппозиционную платформу "За життя" и "Европейскую солидарность" – за счет того, что "слуги", за исключением отдельных регионов на Западе, провели свои фракции в местные советы по всей стране.

В любом случае, собеседники РБК-Украина в "Слуге народа" видят несколько причин полученных партией результатов. Первая – за время после триумфальной победы на парламентских выборах так и не было начато полноценное партийное строительство на местах.

На протяжении этого года верхушка "слуг" много раз объясняла, что сейчас перед властью и руководящей партией стоят другие неотложные задачи: борьба с коронавирусом и экономическим кризисом, и в таких условиях заниматься партстроительством довольно сложно.

В то же время как раз на местных выборах наличие хорошо узнаваемой среди избирателей команды особенно важно. На президентских и парламентских выборах агитационные задачи во многом закрывались за счет волонтеров и активной работы в соцсетях, сейчас этот опыт повторить уже не удалось.

Второй причиной таких результатов в президентской партии называют идеологию. "Как вы знаете, мы со временем сместились от классических либералов в центр. В то время как война неизбежно радикализирует общество, люди хотят более однозначных ответов, и те же ОПЗЖ и "Евросолидарность" такие ответы дают, а мы как власть себе этого не можем позволить", – сказал изданию один из стратегов "Слуги народа".

Наконец, против партии власти во многом сработала и успешная реформа децентрализации, которая была начата при прошлом президенте и продолжается сейчас.

"По сути, сейчас любой кандидат боролся не против персонально действующего мэра, а против успешных результатов децентрализации. Но на месте нынешних мэров я бы не почивал на лаврах – через пять лет люди уже будут воспринимать все это как должное и требовать большего", – сказал собеседник издания.

С тем, что децентрализация политически сыграла против "Слуги народа" на этих выборах, согласен и экс-глава Комитета избирателей Украины Игорь Попов. По его словам, главные проблемы, которые украинцы ассоциируют с центральной властью – это война на Донбассе, топ-коррупция, безработица, низкие зарплаты и пенсии. И эти проблемы люди в массе своей считают нерешенными.

"А вот мэры отвечают за ремонт дорог, замену окон и так далее, после децентрализации у мэров появились на это деньги, избиратели увидели, что в вопросах благоустройства все хорошо, значит, мэра надо поддержать. А в глобальных вопросах большой политики все плохо, значит, от партии власти надо убегать", – сказал изданию Попов.

Другими причинами сравнительно низкого результата СН он считает отсутствие сравнимого с конкурентами медиаресурса, а также, естественно, эпидемию коронавируса и экономический кризис.

Владимир Фесенко, среди прочего, объясняет результат президентской партии низкой явкой среди молодежи, которая составляет главный электорат "слуг".

"Кроме того, мы увидели эмоциональные качели. Были завышенные ожидания, особенно от президента, по мере роста разочарования снижаются и рейтинги. Это железная закономерность, она была у всех президентов и всех правящих партий", – сказал политолог.

Публично в "Слуге народа" категорически отрицают поражение на выборах, наоборот, предпочитая говорить о достигнутой победе. Один из главных аргументов – общее количество будущих депутатов от СН, которое действительно может быть выше, чем у всех конкурентов. "Слуги" отправили на выборы больше всего кандидатов – более 30 тысяч в советы всех уровней. И их показатели по стране гораздо более равномерны, чем у главных оппонентов – ОПЗЖ и "Евросолидарности".

В любом случае, эйфории в рядах "слуг" точно не наблюдается – провал по многим крупным городам во главе с Киевом не компенсировать никаким подсчетом числа депутатов сельсоветов.

"В принципе, я даже доволен, что мы не получили очередную монополию. Монополия в парламенте была очень вредна. Ибо монополия всегда убивает политику – искусство согласования разных интересов", – сказал РБК-Украина один из старых членов команды Зеленского. По его словам, все зависит от того, сможет ли верхушка партии во главе с президентом сделать правильные выводы из случившегося.

Жесткие линии

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с изданием пообещал, что выводы из кампании, безусловно, будут сделаны. "Будем анализировать работу областных организаций, штабов, принимать решения. Когда уляжется ситуация с коронавирусом, возможно, мы проведем съезд партии, чтобы эти решения имплементировать", – сказал Корниенко.

Главный вопрос в связи с итогами выборов во всеукраинском масштабе – приведет ли результат "слуг" на выборах к изменениям в монобольшинстве, расколу фракции СН и корректировке генеральной линии власти в целом.

"Я бы не сказал, что в данный момент усиливаются какие-то центробежные процессы в нашей фракции. Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции и подобных процессов в парламенте", – сказал РБК-Украина Корниенко. Оснований для досрочного роспуска ВР, идея которого периодически всплывает в медиапространстве, глава президентской политсилы также не видит.

Но по словам собеседника издания в президентском окружении, для тех депутатов монобольшинства, кто и так уже "сидел на чемоданах", результаты партии на местных выборах будут дополнительным аргументом, чтобы строить свое политическое будущее отдельно от президентской партии.

Для возможного переформатирования большинства в Раде большую роль будет играть результат партии "За майбутнє", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. О том, что эта депутатская группа является потенциальным партнером "Слуги народа" в Раде и их союз может быть как-то формализован, РБК-Украина уже писало. Впрочем, по имеющейся на данный момент информации, "За майбутнє" вряд ли показало тот результат, на который могло рассчитывать, особенно с учетом очень масштабной рекламной кампании.

"Если у ЗМ будет 5% и больше в целом по стране, они начнут активно качать нас на коалицию. Если не наберут 5% – то менее активно", – сказал влиятельный собеседник издания в монобольшинстве. Но раскола фракции СН в обозримой перспективе он, как и другие опрошенные РБК-Украина "слуги", не ожидает.

"Другие политические игроки, которые получили нормальную поддержку, смогут поднимать вопрос о несправедливость распределения портфелей и госбюджета", – сказал изданию Игорь Попов. По его словам, две депутатские группы, "За майбутнє" и "Довира", которые регулярно помогают "Слуге народа" своими голосами, могли бы подписать с ней некий договор о сотрудничестве и сформировать новую конфигурацию Кабмина со своим представительством там.

В свою очередь, Владимир Фесенко в переформатирование парламента не верит. "Никакое другое парламентское большинство в этом составе парламента просто нельзя создать. Часть СН выступает против союза с Коломойским, еще больше – против коалиции с ОПЗЖ, что уж говорить про союз с "Евросолидарностью", – считает политолог.

Кроме того, депутаты-списочники по своей воле вряд ли будут выходить из рядов монобольшинства, поскольку это почти автоматически приведет к потере мандата. А мажоритарщики должны учитывать, что следующую Раду, когда бы ни случились выборы, будут выбирать по чисто пропорциональной системе. И получить проходное место в списке какой-то другой партии может быть непросто. Тем более, в "Слуге народа" уже заявили, что будут активно продвигать идею с сокращением количества депутатов до 300 человек, апеллируя к итогам президентского опроса 25 октября.

Но некие тактические шаги во власти по итогам выборов все же собираются сделать. По информации РБК-Украина, там хотят активнее привлекать депутатов СН к разработке законопроектов, принять новое положение о фракции и этический кодекс.

В то же время процесс децентрализации, несмотря на поражение во многих регионах, власть сворачивать не намерена. Так, на повестке дня принятие законопроекта №3651-д, который закрепит переход Украины к новому административно-территориальному устройству и правопреемство между старыми и новоизбранными местными советами.

Среди более глобальных вопросов возможны определенные подвижки по вопросу Донбасса. "Когда в декабре будем снова продлевать закон про "особый статус", возможны и какие-то телодвижения по другим донбасским вопросам", – сказал информированный собеседник в монобольшинстве.

Но он уверяет, что эти решения не будут выглядеть как уступка показавшим хорошие результаты на выборах пророссийским партиям. По информации издания, еще во время кампании в штабе СН выдвигались идеи занять более жесткую линию в отношении ОПЗЖ и некоторых ее лидеров. Тогда это решение не нашло поддержки, но, возможно, в аккуратной форме будет реализовываться вскоре.

"С Порошенко у нас взаимовыгодная ненависть, она и наших избирателей мобилизует, и его избирателей. А ОПЗЖ нас "грызет", как видим по выборам, и "грызет" серьезно. И какие-то заигрывания с их вектором нам не помогают", – сказал собеседник в руководстве "Слуги народа". Там опасаются, что чересчур жесткие решения могут наталкиваться на ответную реакцию подконтрольных ОПЗЖ и близким ей силам облсоветов – в том числе и деструктивную для Украины.