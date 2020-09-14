"Слуга народа" проведет заседание с участием Кравчука и Резникова

Фракция "Слуга народа" планирует провести заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах. Такая встреча может состояться уже на этой неделе.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале нардеп Александр Качура.

"Договорились провести по этому вопросу отдельное заседание фракции с участием всех депутатов, главы делегации в ТКГ Кравчука, вице-премьера Резникова и руководства Офиса президента", - сообщил он.

Напомним, в Верховной раде нет постановлений об изменениях в порядке проведения местных выборов.

Ранее в парламенте заявляли, что не собираются вносить изменения в постановление о местных выборах.

Как писало РБК-Украина, 20 августа глава украинской делегации в ТКГ направил письмо в парламент с просьбой разобраться с постановлением о местных выборах.

Также после переговоров советников "нормандской четверки" представитель РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.