Местные выборы-2020: в Раде нет постановлений об изменениях порядка проведения

В Верховной раде нет постановлений об изменениях в порядке проведения местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года. Спикер ВР Дмитрий Разумков заверил, что внести изменение в уже принятое постановление очень сложно.

Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"По состоянию на сегодня никаких постановлений об изменении постановления, которое было принято Верховной радой о проведении выборов, не зарегистрировано... Ситуация такая, что внести изменения в постановление о проведении выборов, мягко говоря, очень сложно", - сказал Разумков.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина во время встречи советников в нормандском формате не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на оккупированных территориях. Однако в Верховной раде действительно зарегистрировано постановление, которым предлагают внести изменения в постановление о местных выборах.

Как писало РБК-Украина, после переговоров советников "нормандской четверки" представитель РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.

Ранее в парламенте заявляли, что не собираются вносить изменения в постановление о местных выборах.