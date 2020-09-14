ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Новости шоу-бизнеса Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Местные выборы-2020: в Раде нет постановлений об изменениях порядка проведения

Новина українською → Украина, Понедельник 14 сентября 2020 12:53
Местные выборы-2020: в Раде нет постановлений об изменениях порядка проведения Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

В Верховной раде нет постановлений об изменениях в порядке проведения местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года. Спикер ВР Дмитрий Разумков заверил, что внести изменение в уже принятое постановление очень сложно.

Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"По состоянию на сегодня никаких постановлений об изменении постановления, которое было принято Верховной радой о проведении выборов, не зарегистрировано... Ситуация такая, что внести изменения в постановление о проведении выборов, мягко говоря, очень сложно", - сказал Разумков.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина во время встречи советников в нормандском формате не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на оккупированных территориях. Однако в Верховной раде действительно зарегистрировано постановление, которым предлагают внести изменения в постановление о местных выборах.

Как писало РБК-Украина, после переговоров советников "нормандской четверки" представитель РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.

Ранее в парламенте заявляли, что не собираются вносить изменения в постановление о местных выборах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Верховная Рада Дмитрий Разумков Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Ретинг кандидатов
Ретинг кандидатов
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Боевики из гранатометов стреляли вблизи Песков и Авдеевки
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики из гранатометов стреляли вблизи Песков и Авдеевки