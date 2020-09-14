Украина не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах, - Ермак

Украина во время встречи советников в нормандском формате не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на оккупированных территориях. Однако в Верховной раде действительно зарегистрировано постановление, которым предлагают внести изменения в постановление о местных выборах.

Об этом в в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Никаких обязательств от украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады, (о местных выборах - ред.) не было. И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - сказал он.

По словам Ермака, Украина лишь "проинформировала" других участников встречи о наличии постановления, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах.

"Мы только проинформировали коллег по нормандской встрече, что депутат от "Слуги народа" (Александром Качурой, - ред.) еще 28 июля зарегистрировал постановление об изменениях. И это постановление есть и в ближайшее время оно будет вынесено в зал Верховной рады, где будет решаться его судьба", - сказал Ермак.

Напомним, после переговоров советников "нормандской четверки" представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.

В России считают, что постановление Рады противоречит минским соглашениям, ведь в них заложены иные условия проведения местных выборов в ОРДЛО.

Ранее в Раде заявляли, что не собираются вносить изменения в постановление о местных выборах.