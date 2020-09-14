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Місцеві вибори-2020: в Раді немає постанов про зміни порядку проведення

Новость на русском → Україна, Понеділок 14 вересня 2020 12:53
Місцеві вибори-2020: в Раді немає постанов про зміни порядку проведення Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

У Верховній раді немає постанов про зміни в порядку проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року. Спікер ВР Дмитро Разумков запевнив, що внести зміни в уже прийняту постанову дуже складно.

Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Станом на сьогодні ніяких постанов про зміну постанови, яку було прийнято Верховною радою про проведення виборів, не зареєстровано... Ситуація така, що внести зміни до постанови про проведення виборів, м'яко кажучи, дуже складно", - сказав Разумков.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна під час зустрічі радників у нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях. Однак у Верховній раді дійсно зареєстровано постанову, якою пропонують внести зміни до постанови про місцеві вибори.

Як писало РБК-Україна, після переговорів радників "нормандської четвірки" представник РФ Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення у Раду пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

Раніше в парламенті заявляли, що не збираються вносити зміни до постанови про місцеві вибори.

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