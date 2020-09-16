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"Слуга народа" завтра обсудит изменения в постановление о местных выборах

Автор: Юлия Струк

Фракция "Слуга народа" в четверг, 17 сентября, соберется на заседание. Парламентарии обсудят проект о внесении изменений в постановление о местных выборах.

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Об этом написал замглавы комитета по организации госвласти, нардеп от СН Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Завтра в 15.15 состоится заседание фракции СН по вопросу Минского процесса и рассмотрения проекта о внесении изменений в постановление о местных выборах", - отметил парламентарий.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников ранее назвал мифом требования РФ об изменениях в постановление о проведении выборов в ОРДЛО. По его мнению, в этом вопросе нет смысла вести переговоры с РФ.

Напомним, замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине 11 сентября украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине.

Впоследствии Резников прокомментировал эту информацию РБК-Украина, подчеркнув, что Украина ничего не обещала.

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