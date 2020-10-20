Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на местных выборах

Результаты агрегированного рейтинга партий свидетельствуют, что на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии. При этом рейтинг партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" практически сравнялся.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса партию "Слуга народа" поддерживают 16,7% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,5%, "Европейская солидарность" - 13,2%.

Кроме того, партию "Батькивщина" поддерживают 8,6% избирателей, "За майбутне" - 7,4% респондентов, "Наш край" - 4,0%, Радикальную партию Олега Ляшко - 3,3%, УДАР Виталия Кличко - 2,7%, ВО "Свобода" - 2,3%,%, партию Шария - 1,9%, партию "Пропозиция" - 1,6%, партию "Голос" - 1,4%, "Сила и честь" - 1,2%%, "Перемога Пальчевского" - 0,9,

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 21,3%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-19 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-7 октября, рейтинг партий перед местными выборами возглавляли четыре парламентские партии. Партию "Слуга народа" поддерживали 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,6%, "Европейская солидарность" - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", вторая волна коронавируса может снизить явку на местных выборах в Украине.