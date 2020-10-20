Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на місцевих виборах

Результати агрегованого рейтингу партій свідчать, що на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають три парламентські партії. При цьому рейтинг партій "Слуга народу", ОПЗЖ і "Європейська солідарність" практично зрівнявся.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування партію "Слуга народу" підтримують 16,7% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа - За життя" - 13,5%, "Європейська солідарність" - 13,2%.

Крім того, партію "Батьківщина" підтримують 8,6% виборців, "За майбутнє" - 7,4% респондентів, "Наш край" - 4,0%, Радикальну партію Олега Ляшка - 3,3%, УДАР Віталія Кличка - 2,7%, ВО "Свобода" - 2,3%,%, партію Шарія - 1,9%, партію "Пропозиція" - 1,6%, партію "Голос" - 1,4%, "Сила і честь" - 1,2%%, "Перемога Пальчевського" - 0,9,

Сумарний рейтинг інших партій (в основному місцевих), які беруть участь у місцевих виборах і були включені в список для дослідження, - 21,3%

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 16-19 жовтня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4-7 жовтня, рейтинг партій перед місцевими виборами очолювали чотири парламентські партії. Партію "Слуга народу" підтримували 17,2% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,6%, "Європейська солідарність" - 11,7%, "Батьківщина" - 7,5%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", друга хвиля коронавірусу може знизити явку на місцевих виборах в Україні.