Труханов проголосовал на выборах мэра Одессы

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов проголосовал на местных выборах. Он подчеркнул, что городу нужны единство, развитие и мир.

Об этом он заявил на избирательном участке, сообщает пресс-служба.

"Те вызовы, которые стоят перед нами - достаточно серьезные, и пройти их можно только консолидируя общество, а не разделив его. Надеюсь, что день выборов пройдет спокойно, объявим победителя и далее пойдет нормальная, мирная работа. Я говорю не только об Одессе, а и о других городах Украины. Некоторые политики меня разочаровали тем, что, проигрывая, они теряют своё человеческое обличие, переходят на оскорбления. Если человек претендует на политическое лидерство, он должен иметь самообладание", - сказал Труханова.

Касательно избирательного процесса, то, как подчеркнул мэр, город предоставил на участки маски, антисептики, обеспечил максимальную безопасность при голосовании людей.

Все избирательные участки города открылись в 8:00, они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

Напомним, сегодня в Украине проходит второй тур выборов мэров в семи городах.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала голосования открылись все 1006 избирательных участков. При этом два участка в Одесской области открылись с существенным опозданием. По одному из этих фактов полиция возбудила уголовное дело.