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ЦИК назвал причины задержки в установлении результатов местных выборов

Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на 11 ноября результаты местных выборов не установили в населенных пунктах в пяти областях Украины. Задержки в установлении результатов голосования возникают по двум причинам.

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Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии.

Задержки возникают из-за многочисленных обжалований результатов выборов в судах и проведении теризбиркомами повторного подсчета голосов на отдельных избирательных участках.

"До сих пор не установили результаты выборов депутатов 2 областных, 2 районных, 5 городских, 2 поселковых советов и 6 городских и 1 поселкового голов", - рассказали в ЦИК.

В частности, результаты голосования до сих пор не установлены Марганецкой, Криворожской, Овруцкой, Камянской, Васильковской и Черновицкой городскими ТИК, а также Коцюбинской и Калиновской поселковыми ТИК.

Напомним, сегодня Совет нацбезопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.

Кроме того, вчера ЦИК обязал Черновицкую городскую ТИК к концу 11 ноября установить результаты местных выборов.

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