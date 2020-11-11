ЦВК назвала причини затримки у встановленні результатів місцевих виборів

Станом на 11 листопада результати місцевих виборів не встановили у населених пунктах у п'яти областях України. Затримки у встановленні результатів голосування виникають з двох причин.

Про це заявили в Центральній виборчій комісії.

Затримки виникають через численні оскарження результатів виборів у судах та проведення тервиборчкомами повторного підрахунку голосів на окремих виборчих дільницях.

"Досі не встановили результати виборів депутатів 2 обласних, 2 районних, 5 міських, 2 селищних рад та 6 міських і 1 селищного голів", - розповіли в ЦВК.

Зокрема, результати голосування досі не встановлено Марганецькою, Криворізькою, Овруцькою, Камʼянською, Васильківською та Чернівецькою міськими ТВК, а також Коцюбинською та Калинівською селищними ТВК.

Нагадаємо, сьогодні Рада нацбезпеки та оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.

Крім того, вчора ЦВК зобов'язала Чернівецьку міську ТВК до кінця 11 листопада встановити результати місцевих виборів.