ЦИК назвал явку на выборах мэров

Явка во втором туре выборов мэров в Украине составила 24%. Это данные по состоянию на 20:00, то есть на момент окончания голосования и закрытия избирательных участков.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии Украины.

По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, которые сегодня проводили повторное голосование по выборам городских голов, явка составила 24%. Согласно этим данным, самая высокая явка была в Каменце-Подольском.

Фото: явка на выборах мэров

Данные сведения не носят официальный характер, поскольку они поступают в ЦИК от органов ведения Реестра избирателей, которые, в свою очередь, получают эту информацию от территориальных избиркомов любыми средствами связи, в частности телефону или по электронной почте.

Результаты голосования на выборах депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены территориальным избиркомом не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 включительно.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели зафиксировали нарушения карантина на местных выборах.

Также сообщалось, что по данным экзит-пола, на выборах мэра Одессы лидирует действующий городской голова Геннадий Труханов.