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ЦВК назвала явку на виборах мерів

Автор: РБК-Україна

Явка у другому турі виборів мерів в Україні склала 24%. Це дані станом на 20:00, тобто на момент закінчення голосування та закриття виборчих дільниць.

Про це йдеться в повідомленні Центральної виборчої комісії України.

За повідомленнями всіх територіальних виборчих комісій, які сьогодні проводили повторне голосування з виборів міських голів, явка склала 24%. Згідно з цими даними, найвища явка була у Кам'янці-Подільському.

Фото: явка на виборах мерів

Ці відомості не носять офіційний характер, оскільки вони надходять до ЦВК від органів ведення Реєстру виборців, які, в свою чергу, отримують цю інформацію від територіальних виборчкомів будь-якими засобами зв'язку, зокрема телефоном або електронною поштою.

Результати голосування на виборах депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені територіальним виборчкомом не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 включно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігачі зафіксували порушення карантину на місцевих виборах.

Також повідомлялося, що за даними екзит-полу, на виборах мера Одеси лідирує діючий міський голова Геннадій Труханов.

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