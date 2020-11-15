Явка в другому турі місцевих виборів склала 23,9%, - ОПОРА

Явка виборців у другому турі місцевих виборів в Україні 15 листопада склала 23,9%. Похибка не перевищує 1,4%.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла керівник громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, станом на 20:00 агрегована явка в семи територіальних громадах становить 23,9%. Це цифри спостерігачів мережі ОПОРА безпосередньо з дільниць.

Нагадаємо, раніше стали відомі попередні результати виборів мера Одеси. За даними екзит-полу Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), чинний міський голова Геннадій Труханов набирає 56,7% голосів, а його опонент Микола Скорик - 40,9%.

Також повідомлялося про порушення на місцевих виборах. Зокрема, під час другого туру в Українці затримали організатора так званої "каруселі". За даними поліції, чоловік виготовив бюлетені для використання їх на другому турі виборів мера.

Крім того, сьогодні у поліції повідомили, що невідомі обстріляли мікроавтобус на виборчій дільниці в Краматорську. Постраждалих не було, оскільки машину обстріляли зі зброї для пейнтболу.