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ЦИК объяснил, как проголосовать на выборах больным

Автор: РБК-Украина

В Центральной избирательной комиссии объяснили порядок голосования на местных выборах в Украине больным. Выборы пройдут 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, если у избирателя симптомы гриппа, он может проголосовать на участке в отдельной кабинке. Если же человек находится на самоизоляции из-за болезни, он сможет проголосовать дома.

Для этого необходимо написать заявление в произвольной форме, добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. После чего документы необходимо передать в участковую комиссию по месту голосования.

Тот же алгоритм действует в случае, если у родственника подтвердили заражение коронавирусом и, в связи с этим, вы находитесь на самоизоляции.

В ЦИК отметили, что документы для голосования дома можно подать до 20:00 23 октября.

При этом, те кто находятся на лечении в больнице, смогут проголосовать в медицинском учреждении.

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В Комиссии также отметили, что для голосования необходимо при себе иметь собственную ручку.

Напомним, ранее в ЦИК сообщали, что для голосования на выборах при себе необходимо иметь паспорт в виде книжечки или ID-карту.

Кроме того, ЦИК утвердил порядок заполнения бюллетеня на местных выборах 2020 года.

Добавим, что ЦИК утвердил форму и цвет бюллетеней на местные выборы 2020. Бюллетень для голосования за городского голову будет иметь светло-розовый цвет.

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