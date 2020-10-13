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ЦВК пояснила, як проголосувати на виборах хворим

Автор: РБК-Україна

У Центральній виборчій комісії пояснили порядок голосування на місцевих виборах в Україні хворим. Вибори відбудуться 25 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Так, якщо у виборця симптоми грипу, він може проголосувати на дільниці в окремій кабінці. Якщо ж людина перебуває на самоізоляції через хворобу, він зможе проголосувати вдома.

Для цього необхідно написати заяву в довільній формі, додати медичну довідку від сімейного лікаря або закладу охорони здоров'я. Після чого документи необхідно передати до дільничної комісії за місцем голосування.

Той же алгоритм діє у випадку, якщо у родича підтвердили зараження коронавірусом і, у зв'язку з цим, ви знаходитесь на самоізоляції.

У ЦВК зазначили, що документи для голосування вдома можна подати до 20:00 23 жовтня.

При цьому, ті, хто знаходяться на лікуванні в лікарні, зможуть проголосувати в медичному закладі.

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У Комісії також зазначили, що для голосування необхідно при собі мати власну ручку.

Нагадаємо, раніше в ЦВК повідомляли, що для голосування на виборах при собі необхідно мати паспорт у вигляді книжечки або ID-карту.

Крім того, ЦВК затвердила порядок заповнення бюлетеня на місцевих виборах 2020 року.

Додамо, що ЦВК затвердила форму і колір бюлетенів на місцеві вибори 2020. Бюлетень для голосування за міського голову буде мати світло-рожевий колір.

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