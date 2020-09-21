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В ЦИК прокомментировали возможность переноса местных выборов

Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Центральная избирательная комиссия принимает все необходимые меры для того, чтобы местные выборы состоялись. Вопрос переноса выборов из-за пандемии лежит за пределами компетенции ЦИК.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вирусная кампания: пойдет ли власть на перенос местных выборов".

"Режим чрезвычайной ситуации, введение карантинных ограничений на сегодняшний день не являются юридическим основанием для непроведения выборов", - сказал заместитель главы Центризбиркома Виталий Плукар.

Ранее РБК-Украина писало, что в "Слуге народа" не видят оснований для отмены или переноса местных выборов.

При этом в Офисе президента заявили, что единственным основанием для отмены выборов может стать резкий скачек заболеваемости коронавирусом. Однако пока ситуация остается контролируемой.

Напомним, 10 сентября Окружной административный суд Киева открыл дело по иску об отмене местных выборов.

Кроме этого сообщалось, что Верховная рада планирует в ближайшее время одобрить законопроект о проведении выборов в период карантина.

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