UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЦИК не может из-за суда объявить результаты выборов на 208 округе

Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не может объявить результаты выборов на 208 округе в Черниговской области, где выбирали народного депутата. Этому мешает дело, которое рассматривается в суде.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Сообщается, что сегодня последний день, когда ЦИК должен установить результаты промежуточных выборов народного депутата 25 октября 2020 на округе № 208.

Также сообщается, что заседание ЦИК по установлению результатов состоится сразу после поступления информации о результатах рассмотрения Шестым апелляционным административным судом дела относительно избирательного процесса на этих выборах.

Напомним, по данным ЦИК, на выборах в 208 округе победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил 34,10% голосов и с незначительным отрывом обошел своего оппонента Олега Ляшко, лидера "Радикальной партии".

Также сообщалось, что явка на довыборах в Раду в этом округе превысила 50%, что значительно выше явки избирателей на местных выборах, которые проходили 25 октября по всей стране.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Центральная избирательная комиссиявыборыВерховная Рада