ЦВК через суд не може оголосити результати виборів на 208 окрузі

Центральна виборча комісія (ЦВК) не може оголосити результати виборів на 208 окрузі в Чернігівській області, де обирали народного депутата. Цьому заважає справа, яка розглядається в суді.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

Повідомляється, що сьогодні останній день, коли ЦВК повинна встановити результати проміжних виборів народного депутата 25 жовтня 2020 на окрузі № 208.

Також повідомляється, що засідання ЦВК по встановленню результатів відбудеться відразу після надходження інформації про результати розгляду Шостим апеляційним адміністративним судом справи щодо виборчого процесу на цих виборах.

Нагадаємо, за даними ЦВК, на виборах у 208 окрузі переміг кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав 34,10% голосів та з незначним відривом обійшов свого опонента Олега Ляшка, лідера "Радикальної партії".

Також повідомлялося, що явка на довиборах до Ради в цьому окрузі перевищила 50%, що значно вище явки виборців на місцевих виборах, які проходили 25 жовтня по всій країні.