"УДАР" самостоятельно идет на выборы в Киеве, - Кличко

Партия "УДАР" понимает свою ответственность перед киевлянами, поэтому работает исключительно с киевлянами и для киевлян и идет на выборы в Киевсовет самостоятельно.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время собрания Киевской городской местной организации партии "УДАР Виталия Кличко".

""УДАР", наша команда идет на выборы в Киевсовет. Идет, чтобы и в дальнейшем менять столицу! Мы не даем пустых обещаний, ибо делаем то, что планируем. Мы понимаем свою ответственность перед киевлянами. И поэтому работаем исключительно с киевлянами и для киевлян. И я благодарен за доверие и за поддержку каждому жителю нашего города. Без поддержки людей, без их замечаний, и без критики мы не сделали в Киеве того, что уже есть сегодня", - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что за последние шесть лет сделано немало. В частности, осуществляется капитальный ремонт дорог - почти 1100 км за последние годы. За несколько лет обновлено 47 мостов и путепроводов, которыми не занимались десятилетиями. Практически заново возвели Шулявский и Борщаговский путепроводы, путепроводы на Богатырской, Русановский мост, продолжается обновление других инфраструктурных объектов.

"В конце следующего года сдадим две новых станции метро на Виноградарь. Мы достроим Подольско-Воскресенский мостовой переход! Чтобы не говорили и как бы не манипулировали некие силы. И начнем строительство метро на Троещину! Не прекращаем и строительство и реконструкцию школ и садиков, ремонты и оснащение городских больниц, обновление парков и скверов. Вместе с обществом мы спасли не одну зеленую зону от застройки. Из исторического центра города сделали настоящую туристическую жемчужину: построили пешеходно-велосипедный мост, обновили парк "Владимирская горка", Аллею художников, часть Пейзажной Аллеи, построили лестницу на Подол", - добавил Кличко.

По его словам, столица закупает новый общественный транспорт - современные троллейбусы, трамваи и автобусы - даже в условиях борьбы с пандемией и кризиса, который она вызвала. Так, до конца этого года город получит 200 новых современных автобусов. Первая партия – около 100 автобусов - ожидается уже в октябре. Остальные - до конца года.

"Конечно, еще многое нужно сделать. Наибольшим вызовом сегодня я бы назвал пандемию коронавируса. Ведь мы должны защитить здоровье и жизнь людей. А также должны поддерживать и развивать экономику города, которую поражает кризис. Потому что значительную часть ресурсов, которые мы планировали вложить в развитие инфраструктуры, направлены на борьбу с распространением COVID-19 и защиту киевлян", - подчеркнул мэр.

Он также отметил, что город создает благоприятные условия и предоставляет льготы бизнесу, так как предприниматели – это опора экономики города. И бизнес должен продолжать работать. Также городская власть заботится о социально-незащищенных киевлян, которым сегодня труднее всего. Особое внимание – и к медикам, потому что они сегодня – на передовой в борьбе за здоровье и жизни людей.

"Еще много вызовов, которые нужно преодолеть. Это и изношенные теплосети, в которые десятилетиями не вкладывали средств. И вопрос экологии и переработки твердых бытовых отходов. И дальнейшее обновление инфраструктуры. Борьба с незаконной застройкой. Но, как бы не было сложно, когда есть команда единомышленников, которые настроены работать на результат, - мы все преодолеем и мы победим! Ибо с чего мы начинали в 2014 году? Когда бюджет столицы был меньше, чем долг города! Долг тогда составлял 25 миллиардов гривен. А бюджет - 18 млрд. Киев был на грани банкротства. И мы вытащили столицу из долговой ямы, начали изменения в Киеве. Бюджет этого года – уже 60 миллиардов гривен! Поэтому главное – не отступать от принципов и всегда помнить, что тебя выбрали люди. Ты работаешь для них. И не должен их разочаровать! У нас есть опыт и успех воплощенных проектов. У нас есть много планов, которые мы обязательно реализуем! Потому что знаем что и как нужно делать", - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что будет непросто, но победа приходит к тем, кто много работает и умеет сплотить вокруг себя людей.

"Я верю в нашу команду. Верю в нас и в наш успех! У меня есть амбиция – сделать Киев успешной европейской столицей! Городом комфортным и для жизни в нем, и для работы, и для отдыха. Я бывал во многих городах мира и во многих жил. Но Киев - самый красивый и атмосферный город! Это так. И мы имеем честь и возможность сделать его лучшим!" - отметил Кличко.

Как ранее писало РБК-Украина, 18 сентября действующего мэра Киева Виталия Кличко выдвинули в мэры города от партии "УДАР".