"УДАР" самостійно йде на вибори у Києві, - Кличко

Партія "УДАР" розуміє свою відповідальність перед киянами, тому працює виключно з киянами й для киян і йде на вибори у Київраду самостійно.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зборів Київської міської місцевої організації партії "УДАР Віталія Кличка".

""УДАР", наша команда, йде на вибори до Київради. Йде, щоб і надалі змінювати столицю! Ми не даємо пустих обіцянок, бо виконуємо те, що плануємо. Ми розуміємо свою відповідальність перед киянами. І тому працюємо виключно з киянами та для киян. І я вдячний за довіру і за підтримку кожному мешканцю нашого міста. Без підтримки людей, без їх зауважень, і без критики також - ми не зробили в Києві того, що вже є сьогодні", - підкреслив мер столиці.

Він зауважив, що за останніх шість років зроблено немало. Зокрема, здійснюється капітальний ремонт доріг - майже 1100 км за останні роки. За кілька років оновлено 47 мостів та шляхопроводів, якими не займалися десятиліттями. Практично заново звели Шулявський та Борщагівський шляхопроводи, шляхопроводи на Богатирській, Русанівський міст, продовжується оновлення інших інфраструктурних об'єктів.

"В кінці наступного року здамо дві нових станції метро на Виноградар. Ми добудуємо Подільсько-Воскресенський мостовий перехід! Щоб не говорили і як би не маніпулювали деякі сили. І розпочнемо будівництво метро на Троєщину! Не припиняємо і будівництво та реконструкцію шкіл та садочків, ремонти та оснащення міських лікарень, оновлення парків і скверів. Разом з громадою ми врятували не одну зелену зону від забудови. З історичного центру міста зробили справжню туристичну перлину: звели пішохідно-велосипедний міст, оновили парк “Володимирська гірка”, Алею художників, частину Пейзажної Алеї, звели сходи на Поділ", - наголосив Кличко.

За його словами, столиця закуповує новий громадський транспорт - сучасні тролейбуси, трамваї та автобуси - навіть в умовах боротьби з пандемією та кризи, що вона спричинила. Так, до кінця цього року місто отримає 200 нових сучасних автобусів. Перша партія – близько 100 автобусів - очікується вже в жовтні. Решта - до кінця року.

"Звісно, ще багато чого потрібно зробити.Найбільшим викликом сьогодні я б назвав пандемію коронавірусу. Адже ми повинні захистити здоров'я та життя людей. А також повинні підтримувати та розвивати економіку міста, яку вражає криза. Бо значну частину ресурсів, які ми планували вкласти у розбудову інфраструктури, спрямовуємо на боротьбу з поширенням COVID-19 та захист киян", - підкресли мер.

Він також зауважив, що місто створює сприятливі умови і надає пільги бізнесу, бо підприємці – це опора економіки міста. І бізнес повинен продовжувати працювати. Також міська влада піклується про соціально-незахищених киян, яким сьогодні найскладніше. Особлива увага – і до медиків, бо вони сьогодні – на передовій у боротьбі за здоров'я і життя людей.

"Багато ще викликів, які потрібно подолати. Це і зношені тепломережі, в які десятиліттями не вкладали коштів. І питання екології та переробки твердих побутових відходів. І подальше оновлення інфраструктури. Боротьба з незаконною забудовою. Але, як би не було складно, коли є команда однодумців, що налаштовані працювати на результат, - ми все подолаємо і ми переможемо! Бо з чого ми починали у 2014 році? Коли бюджет столиці був менше, ніж борг міста! Борг тоді складав 25 мільярдів гривень. А бюджет - 18 млрд. Київ був на межі банкрутства. І ми витягли столицю з боргової ями, почали зміни в Києві. Бюджет цього року – вже 60 мільярдів гривень! Тому головне – не відступати від принципів і завжди пам'ятати, що тебе обрали люди. Ти працюєш для них. І не повинен їх розчарувати! У нас є досвід і успіх втілених проектів. У нас є багато планів, які ми обов'язково реалізуємо! Бо знаємо що і як потрібно робити", - сказав Кличко.

Мер Києва зауважив, що буде непросто, але перемога приходить до тих, хто багато працює і вміє згуртувати навколо себе людей.

"Я вірю в нашу команду. Вірю в нашу справу і в наш успіх! У мене є амбіція – зробити Київ успішною європейською столицею! Містом комфортним і для життя в ньому, і для роботи, і для відпочинку. Я бував у багатьох містах світу і в багатьох жив. Але Київ - найкрасивіше і найатмосферніше місто! Це так. І ми маємо честь і можливість зробити його найкращим!" - наголосив Кличко.

Як раніше писало РБК-Україна, 18 вересня чинного мера Києва Віталія Кличка висунули в мери міста від партії "УДАР".