ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кличко висунули в мери Києва

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 11:59
Кличко висунули в мери Києва Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Чинного мера Києва Віталія Кличка висунули в мери міста від партії "УДАР". Про це стало відомо 18 вересня.

Відповідну заяву зробили на зборі Київської міської місцевої організації політичної партії "УДАР".

Трансляція зборів Київської міської місцевої організації Політичної партії "УДАР Віталія Кличка"

Трансляція зборів Київської міської місцевої організації Політичної партії "УДАР Віталія Кличка"

Опубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 18 вересня 2020 р.

За даними опитування центру Разумкова, якби вибори мера Києва відбулися на початку серпня 2020 року, найбільшу підтримку виборців отримав би Віталій Кличко. За чинного міського голову готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.

Далі за рівнем електоральної підтримки йдуть Андрій Пальчевський, Олександр Попов, Ірина Верещук та Сергій Притула.

Зазначимо, партія "Європейська солідарність" на виборах мера Києва підтримає Кличка.

Нагадаємо, 11 серпня український телеведучий Сергій Притула заявив про участь у виборах мера Києва.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Віталий Кличко Київ выборы
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Київ залишається в "помаранчевій зоні" ще на два тижні
РБК-Українаінформаційне агентство Київ залишається в "помаранчевій зоні" ще на два тижні