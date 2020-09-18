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Кличко идет в мэры Киева

Новина українською → Киев, Пятница 18 сентября 2020 11:59
Кличко идет в мэры Киева Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Действующего мэра Киева Виталия Кличко выдвинули в мэры города от партии "УДАР". Об этом стало известно 18 сенбяря.

Соответствующее заявление сделали на сборе Киевской городской местной организации политической партии "УДАР".

Трансляція зборів Київської міської місцевої організації Політичної партії "УДАР Віталія Кличка"

Трансляція зборів Київської міської місцевої організації Політичної партії "УДАР Віталія Кличка"

Опубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 18 вересня 2020 р.

По данным опроса центра Разумкова, если бы выборы мэра Киева состоялись в начале августа 2020 года, наибольшую поддержку избирателей получил бы Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.

Далее по уровню электоральной поддержки идут Андрей Пальчевский, Александр Попов, Ирина Верещук и Сергей Притула.

Отметим, партия "Европейская солидарность" на выборах мэра Киева поддержит Кличко.

Напомним, 11 августа украинский телеведущий Сергей Притула заявил об участии в выборах мэра Киева.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

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