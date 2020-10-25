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В Украине открыли почти 80 уголовных дел по фактам нарушений на выборах

Автор: Олег Черныш, Юлия Струк

Национальная полиция Украина открыла уже 77 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах. Такие факты зафиксированы во всех областях.

Об этом на брифинге сказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Правоохранителям поступило 4375 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Большинство из них касаются незаконной агитации и нарушения тайны голосования.

По фактам нарушений открыто 77 уголовных производств и составлено 224 админпротокола. В течение дня в полицию поступило 12 ложных сообщений о минировании избирательных участков.

Глава Нацполиции Игорь Клименко также сообщил, что правоохранители задержали в Киевской и Одесской областях ряд подозреваемых в организации преступных схем на выборах, в частности, "сеток" и "каруселей".

Установлено, что один из подозреваемых обеспечил прибытие в село Гатное (Киевская область) группы из 24 жителей Луганской области для голосования.

Кроме того, задержан командир курса в Университете Фискальной службы, который подкупал студентов двойной стипендией.

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Также Яровой сообщил, что 19 избирательных участков были обесточены во время выборов. По его словам, вечером в день голосования были обесточены 19 участков, в частности, в Запорожской, Львовской, Винницкой, Одесской и Киевской областях.

Однако приостановлен был избирательный процесс только на 3 участках во Львове. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям возобновили электроснабжение участков с помощью электрогенераторов.

Напомним, ранее сообщалось о 68 уголовных делах по фактам нарушений на выборах по состоянию на 19:00.

Как писало РБК-Украина, в КИУ объяснили, что местные выборы в Украине будут признаны действительными, несмотря на низкую явку. В целом результаты под сомнение поставить невозможно.

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