В Україні відкрили майже 80 кримінальних справ за фактами порушень на виборах

Національна поліція Україна відкрила вже 77 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах. Такі факти зафіксовані у всіх областях.

Про це на брифінгу сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Правоохоронцям надійшло 4375 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

За фактами порушень відкрито 77 кримінальних проваджень та складено 224 адмінпротоколи. Протягом дня у поліцію надійшло 12 неправдивих повідомлень про замінування виборчих дільниць.

Глава Нацполіції Ігор Клименко також повідомив, що правоохоронці затримали в Київській та Одеській областях ряд підозрюваних в організації злочинних схем на виборах, зокрема, "сіток" і "каруселей".

Встановлено, що один з підозрюваних забезпечив прибуття у село Гатне (Київська область) групи з 24 жителів Луганської області для голосування.

Крім того, затримано командира курсу в Університеті Фіскальної служби, який підкуповував студентів подвійний стипендією.

Також Яровий повідомив, що 19 виборчих дільниць були знеструмлені під час виборів. За його словами, ввечері в день голосування були знеструмлені 19 ділянок, зокрема, в Запорізькій, Львівській, Вінницькій, Одеській та Київській областях.

Однак припинений був виборчий процес тільки на 3 дільницях у Львові. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій відновили електропостачання ділянок за допомогою електрогенераторів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 68 кримінальних справ за фактами порушень на виборах станом на 19:00.

Як писало РБК-Україна, в КВУ пояснили, що місцеві вибори в Україні будуть визнані дійсними попри низьку явку. В цілому результати під сумнів поставити неможливо.