В Украине открыто 290 уголовных дел из-за нарушения избирательного процесса

В Украине за время избирательной кампании открыто 290 уголовных дел из-за нарушения избирательного процесса. Три из них - в воскресенье.

Об этом сообщает Национальная полиция.

147 из уголовных производств связаны с нарушением избирательного законодательства, 143 - с избирательным процессом. Больше всего уголовных дел открыто в Киеве (35), Киевской (27), Одесской (24) и Запорожской областях (21).

Также за время избирательной кампании зафиксировано 969 административных нарушений.

Ранее в Центральной избирательной комиссии рекомендовали предъявлять на избирательном участке для получения бюллетеня паспорт в виде книжечки или ІD-карту. Паспорта с приложения "Дія" лучше не использовать.

Также сообщалось, что во многих областных центрах действующие мэры могут переизбраться на еще одну каденцию. После общенациональных выборов у украинцев произошло разочарование в "новых лицах" и сейчас они готовы проголосовать за проверенных хозяйственников.