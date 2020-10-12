Эксперты пояснили, почему многие мэры могут остаться на еще один срок

Во многих областных центрах действующие мэры могут переизбраться на еще одну каденцию. После общенациональных выборов у украинцев произошло разочарование в "новых лицах" и сейчас они готовы проголосовать за проверенных хозяйственников.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Спрос на своих: у кого больше шансов победить на местных выборах".

По словам главы Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексея Кошеля, на местных выборах избиратель зачастую ориентируется на хорошего хозяйственника и в меньшей мере смотрит на его политические взгляды.

"В отдельных населенных пунктах на Западе создается едва ли не культ бывшего советского секретаря обкома только потому, что он утром обходил центр города, пальцем указывал на проблемы и добивался их решения", - отметил Кошель.

При этом, сейчас почти каждый мэр может приписать на свой счет гораздо больше заслуг, чем его предшественники. Ведь после децентрализации, которая стартовала в 2015 году, на места передали больше функций и средств.

"У их предшественников не было таких возможностей. Конечно, на их фоне они будут выглядеть лучше и эффективней", - отметил глава КИУ.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко считает, что после прошлогодних выборов у избирателей произошло разочарование "новыми лицами" и включился "электоральный консерватизм".

"Это мотив выбора по принципу "не было бы хуже". К тому же в условиях экономического кризиса и эпидемии коронавируса большинство избирателей больше доверяют опытным политикам и администраторам", - сказал политолог.

На фоне разочарования в "новых лицах" начали расти рейтинги "опытных и проверенных", "профессионалов".

"То есть запрос из новых сместился - не скажу, что на старых - но на опытных. Этим и объясняется потенциальная победа мэров в большинстве облцентров. На местных выборах голосуют за стабильность: главное опытный - пускай даже старый", - считает директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Напомним, согласно агрегированному рейтингу, на местных выборах больше всего голосов получат четыре парламентские партии.

Ранее РБК-Украина писало, почему региональные партии на местных выборах имеют большую популярность.