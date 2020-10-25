В Верховной раде дали рекомендации, как безопасно проголосовать на местных выборах

В Верховной раде Украины дали рекомендации, как безопасно проголосовать на местных выборах во время карантинных ограничений. Голосование состоится сегодня, 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

Отметим, что на местных выборах украинцы выбирают: депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также городских, поселковых и сельских голов.

Избирателям рекомендуют придерживаться следующих противоэпидемических мероприятий:

возьмите с собой собственную ручку;

перед входом и выходим из участка обработайте руки антисептиком;

пребывайте в помещении участка только в маске;

держите дистанцию не менее 1,5 метра.

Отметим, Украина в день местных выборов перешла на зимнее время. Стрелки часов перевели на час назад.

Также РБК-Украина писало, что полицейские в Украине получили 891 заявление о нарушениях в "день тишины" перед местными выборами. Большинство сообщений связаны с незаконной агитацией.