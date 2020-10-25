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Украина в день местных выборов перешла на зимнее время

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 06:00
Украина в день местных выборов перешла на зимнее время Фото: часы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Перевод стрелок совпал с голосованием на выборах в местные органы власти

Действие летнего времени в Украине отменено 25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени. В последнее воскресенье октября Украина перешла на зимнее время, часовая стрелка переводится на 1 (один) час назад.

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

С учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Отметим, по закону, местные выборы в Украине проходят в последнее воскресенье октября. В 2020 году это 25 октября. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев точно планируют принять участие в выборах, еще 18% к этому склоняются, 6% скорее не будут голосовать, а 16% - точно не будут голосовать.

Кроме того, по решению президента Владимира Зеленского во время местных выборов также проведут опрос, на котором украинцам предложат ответить на пять вопросов. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если к ним обратятся после голосования, 58% согласятся или скорее согласятся отвечать на вопросы Зеленского, а 36% откажутся.

Как сообщало РБК-Украина, в Верховную раду внесли законопроект, которым предусматривается закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от сезонного перевода стрелок часов.

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