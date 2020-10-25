Україна в день місцевих виборів перейшла на зимовий час

Переведення стрілок збігся з голосуванням на виборах до місцевих органів влади

Дію літнього часу в Україні скасовано 25 жовтня 2020 року в 4 (четвертій) годині за київським часом. В останню неділю жовтня Україна перейшла на зимовий час, годинникова стрілка переводиться на 1 (одну) годину назад.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

З урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд України постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Відзначимо, за законом, місцеві вибори в Україні проходять в останню неділю жовтня. У 2020 році це 25 жовтня. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 58% українців точно планують взяти участь у виборах, ще 18% до цього схиляються, 6% - швидше не голосуватимуть, а 16% - точно не будуть голосувати.

Крім того, за рішенням президента Володимира Зеленського під час місцевих виборів також проведуть опитування, на якому українцям запропонують відповісти на п'ять питань. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якщо до них звернуться після голосування, 58% погодяться або швидше погодяться відповідати на питання Зеленського, а 36% відмовляться.

Як повідомляло РБК-Україна, у Верховну раду внесли законопроект, яким передбачається закріплення на території України єдиного київського часу і відмова від сезонного переведення стрілок годинника.