ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна в день місцевих виборів перейшла на зимовий час

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 06:00
Україна в день місцевих виборів перейшла на зимовий час Фото: годинник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Переведення стрілок збігся з голосуванням на виборах до місцевих органів влади

Дію літнього часу в Україні скасовано 25 жовтня 2020 року в 4 (четвертій) годині за київським часом. В останню неділю жовтня Україна перейшла на зимовий час, годинникова стрілка переводиться на 1 (одну) годину назад.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

З урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд України постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Відзначимо, за законом, місцеві вибори в Україні проходять в останню неділю жовтня. У 2020 році це 25 жовтня. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 58% українців точно планують взяти участь у виборах, ще 18% до цього схиляються, 6% - швидше не голосуватимуть, а 16% - точно не будуть голосувати.

Крім того, за рішенням президента Володимира Зеленського під час місцевих виборів також проведуть опитування, на якому українцям запропонують відповісти на п'ять питань. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якщо до них звернуться після голосування, 58% погодяться або швидше погодяться відповідати на питання Зеленського, а 36% відмовляться.

Як повідомляло РБК-Україна, у Верховну раду внесли законопроект, яким передбачається закріплення на території України єдиного київського часу і відмова від сезонного переведення стрілок годинника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 летнее время выборы зимнее время
Головне про вибори
Головне про вибори
Як правильно проголосувати
Як правильно проголосувати
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Зеленський: перемир'я допомогло мінімізувати українські втрати на Донбасі
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Зеленський: перемир'я допомогло мінімізувати українські втрати на Донбасі