У Верховній раді дали рекомендації, як безпечно проголосувати на місцевих виборах

У Верховній раді України дали рекомендації, як безпечно проголосувати на місцевих виборах під час карантинних обмежень. Голосування відбудеться сьогодні, 25 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Верховної ради.

Зазначимо, що на місцевих виборах українці обирають: депутатів обласних, районних, міських, селищних і сільських рад, а також міських, селищних і сільських голів.

Виборцям рекомендують дотримуватися наступних протиепідемічних заходів:

візьміть з собою власну ручку;

перед входом і виходимо з ділянки обробіть руки антисептиком;

перебувайте у приміщенні дільниці тільки в масці;

тримайте дистанцію не менше 1,5 метра.

Україна в день місцевих виборів перейшла на зимовий час. Стрілки годинників перевели на годину назад.

Також РБК-Україна писало, що поліцейські в Україні отримали 891 заяву про порушення в "день тиші" перед місцевими виборами. Більшість повідомлень пов'язані з незаконною агітацією.