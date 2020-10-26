Явка на довыборах в Раду по 208 округу была более 50%, - ЦИК

Участие в довыборах в Верховную раду по 208 округу в Черниговской области приняли 50,03% избирателей. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия, по состоянию на 20:00 25 октября.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В состав округа входят Бахмачский, Борзнянский, Куликовский, Менский и Талалаевский районы и часть Ичнянского района (город Ичня и территория на северо-восток от него) Черниговской области.

Промежуточные выборы депутата там объявлены после того, как в мае 2020 года нашли мертвым народного депутата от 208 округа Валерия Давыденко.

Всего ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов в народные депутаты. Среди них - жена погибшего нардепа Людмила Давыденко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

Напомним, сначала ЦИК зарегистрировала 17 кандидатов по 208 округу.

В то же время, в регистрации Людмилы Давиденко ЦИК отказывала дважды. Впоследствии суд все таки обязал ЦИК зарегистрировать жену погибшего нардепа.