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Явка на довиборах в Раду по 208 округу була понад 50%, - ЦВК

Автор: Инна Собора

Участь у довиборах у Верховну раду по 208 округу на Чернігівщині взяли 50,03% виборців. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія, станом на 20:00 25 жовтня.

Про це повідомляють на сайті ЦВК.

До складу округу входять Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський і Талалаївський райони та частина Ічнянського району (місто Ічня і територія на північний схід від нього) Чернігівської області.

Проміжні вибори депутата там оголошені після того, як в травні 2020 року знайшли мертвим народного депутата від 208 округа Валерія Давиденка.

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Всього ЦВК зареєструвала 18 кандидатів в народні депутати. Серед них - дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та кандидат від "Слуги народа" Анатолій Гунько.

Нагадаємо, спочатку ЦВК зареєструвала 17 кандидатів по 208 округу.

Натомість у реєстрації Людмили Давиденко ЦВК відмовляла двічі. Згодом суд все таки зобов'язав ЦВК зареєструвати дружину загиблого нардепа.

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