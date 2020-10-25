Явка избирателей на 20:00 составляет 35,9%, - ОПОРА

Явка на местных выборах по состоянию на 20:00 составляет 35,94%. В такое же время на выборах 2015 года явка превышала 46,5%.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

При этом в сети отметили, что погрешность составляет 1,14%.

Напомним, в Украине открыли уже 77 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах. Всего поступило 4375 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Кроме того, в КИУ объяснили, что местные выборы в Украине будут признаны действительными, несмотря на низкую явку. В целом результаты под сомнение поставить невозможно.

Добавим, что во время опроса, который по решению президента Владимира Зеленского был проведен во время местных выборов 25 октября, украинцы положительно ответили на все пять вопросов. Однако мнения по поводу свободной экономической зоны на Донбассе разделились.