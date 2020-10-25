Явка виборців на 20:00 становить 35,9%, - ОПОРА

Явка на місцевих виборах станом на 20:00 становить 35,94%. В такий же час на виборах 2015 року явка перевищувала 46,5%.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

При цьому в мережі відзначили, що похибка становить 1,14%.

Нагадаємо, в Україні відкрили вже 77 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах. Всього надійшло 4375 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Крім того, в КВУ пояснили, що місцеві вибори в Україні будуть визнані дійсними, попри низьку явку. В цілому результати під сумнів поставити неможливо.

Додамо, що під час опитування, що за рішенням президента Володимира Зеленського був проведений під час місцевих виборів 25 жовтня, українці позитивно відповіли на всі п'ять запитань. Однак думки з приводу вільної економічної зони на Донбасі розділилися.