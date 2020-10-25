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Як українці відповіли на питання Зеленського, - дані екзит-полу

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 20:35
Як українці відповіли на питання Зеленського, - дані екзит-полу Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці сумніваються в необхідності вільної економічної зони на Донбасі

Під час опитування, що за рішенням президента Володимира Зеленського був проведений під час місцевих виборів 25 жовтня, українці позитивно відповіли на всі п'ять питань. Однак думки щодо вільної економічної зони на Донбасі розділилися.

Дані екзит-полу оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".

За даними опитування, відповіді розподілилися наступним чином:

  • Підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? За - 81%, проти - 16%
  • Підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі? За - 45% проти - 43%.
  • Підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? За - 95%, проти - 4%.
  • Підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у тяжкохворих? За - 70%, проти - 24%.
  • Чи ви Підтримуєте право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності? За - 78%, проти - 13%.

Як українці відповіли на питання Зеленського, - дані екзит-полу

За даними екзіт-полу, опитування проводилося на 69% ділянках, на 31% - не проводився.

Як українці відповіли на питання Зеленського, - дані екзит-полу

Екзит-пол було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на 400 виборчих дільницях.

Як повідомляло РБК-Україна, за рішенням президента Володимира Зеленського під час місцевих виборів 25 жовтня було проведено опитування, на якому українцям запропонували відповісти на п'ять питань.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, думки українців щодо рішення президента Володимира Зеленського провести опитування під час місцевих виборів 25 жовтня розділилися навпіл. Частина респондентів (44%) вважають, що це - щирий намір, 44% - що це політична технологія.

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