ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Опитування Зеленського: українці визначилися щодо економічної зони на Донбасі

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 10:43
Опитування Зеленського: українці визначилися щодо економічної зони на Донбасі Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці не дуже розуміють, про що саме йде мова, але в цілому проти такої ідеї

Відносна більшість (45%) українців проти створення "вільної економічної зони" на Донбасі, підтримують - 33,5% Це питання буде задано під час опитування, яке президент Володимир Зеленський вирішив провести під час місцевих виборів 25 жовтня.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Опитування Зеленського: українці визначилися щодо економічної зони на Донбасі

Крім цього, респондентам ставилося запитання "А що саме, на вашу думку, означає "вільна економічна зона"?" у відкритій формі, тобто респонденти "своїми словами" говорили, що саме вони розуміють.

Загалом, 32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на запитання. Решта 68% дали відповіді, які, з одного боку, демонструють строкатість розуміння "вільної економічної зони". З іншого боку, багато відповідей респондентів скоріше свідчать про відсутність належного поінформованого розуміння, про що саме йде мова, зазначають соціологи.

Київський міжнародний інститут соціології провів власне опитування 17 до 19 жовтня 2020 методом CATI по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. В ході опитування проведено 505 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% - для показників близьких до 25%, 2,7% - для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, думки українців щодо рішення президента Володимира Зеленського провести опитування під час місцевих виборів 25 жовтня розділилися навпіл. Частина респондентів (44%) вважають, що це - щирий намір, 44% - що це політична технологія.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (60%) знають, що президент Володимир Зеленський оголосив проведення всенародного опитування в день виборів 25 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 выборы опрос Володимир Зеленський
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
В Україні антирекорд по смертях від коронавірусу
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В Україні антирекорд по смертях від коронавірусу